أنت تقرأ التفسير لمجموعة الآيات 55:58 إلى 55:59
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
٣
وكأن هؤلاء النساء فى صفائهن وجمالهن وحمرة خدودهن . . . الياقوت والمرجان .

تعظيم تجربتك مع موقع Quran.com!
ابدأ جولتك الآن:

٠%