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٣
[ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ (٥٢) ] وه‌ له‌ هه‌موو میوه‌یه‌ك خوای گه‌وره‌ جووتێكی جوانی داناوه‌ بۆ ئه‌وه‌ی تام و چێژی لێ بكه‌ن، وه‌ هیچیان له‌ هیچیان ناچێ.

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