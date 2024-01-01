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٣

[ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ (٧) ] ئەمە وەڵامى سوێند خواردنەكەیە: بەدڵنیایی سزای خوای گەورە جێبەجێ ئەبێت و ڕوو ئەدات و گومانی تیادا نییە بۆ هەر كەسێك كە شایەنی بێ .