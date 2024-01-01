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٣

قوله تعالى : أم يريدون كيدا أي مكرا بك في دار الندوة .فالذين كفروا هم المكيدون أي : الممكور بهم ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله وذلك أنهم قتلوا ببدر .