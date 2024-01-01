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٣

﴿أَمۡ عِندَهُمُ ٱلۡغَیۡبُ﴾ أَيْ عِلْمه ﴿فَهُمۡ یَكۡتُبُونَ ٤١﴾ ذَلِكَ حَتَّى يُمْكِنهُمْ مُنَازَعَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَعْث وَأُمُور الْآخِرَة بِزَعْمِهِمْ