undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

٣

﴿أَمۡ تَسۡـَٔلُهُمۡ أَجۡرࣰا﴾ على ما جئتهم بِهِ مِنْ الدِّين ﴿فَهُم مِّن مَّغۡرَمࣲ﴾ غُرْم ذَلِكَ ﴿مُّثۡقَلُونَ ٤٠﴾ فَلَا يُسْلِمُونَ