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٣
﴿أَمۡ تَسۡـَٔلُهُمۡ أَجۡرࣰا﴾ على ما جئتهم بِهِ مِنْ الدِّين ﴿فَهُم مِّن مَّغۡرَمࣲ﴾ غُرْم ذَلِكَ ﴿مُّثۡقَلُونَ ٤٠﴾ فَلَا يُسْلِمُونَ

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