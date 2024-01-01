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٣
Они заявляют, что ты измыслил этот Коран. Все дело в том, что они не веруют. Ведь если бы они уверовали, то не стали бы говорить такое.

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