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٣

﴿أَمۡ یَقُولُونَ تَقَوَّلَهُۥۚ﴾ اخْتَلَقَ الْقُرْآن لَمْ يَخْتَلِقهُ ﴿بَل لَّا یُؤۡمِنُونَ ٣٣﴾ اسْتِكْبَارًا فَإِنْ قَالُوا اخْتَلَقَهُ