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٣
Ждите моей смерти, а я подожду вместе с вами того дня, когда Аллах погубит вас сам либо покарает руками верующих.

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