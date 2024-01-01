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٣
﴿قُلۡ تَرَبَّصُوا۟﴾ هَلَاكِي ﴿فَإِنِّی مَعَكُم مِّنَ ٱلۡمُتَرَبِّصِینَ ٣١﴾ هَلَاككُمْ فَعُذِّبُوا بِالسَّيْفِ يَوْم بَدْر وَالتَّرَبُّص الِانْتِظَار

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