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٣
[ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (٢٦) ] ئەڵێن: ئێمە بەڕاستی پێشتر لەناو كەسوكاری خۆماندا لە دونیادا لە سزای خوای گەورە ئەترساین .

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