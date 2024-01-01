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٣

[ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (٢٦) ] ئەڵێن: ئێمە بەڕاستی پێشتر لەناو كەسوكاری خۆماندا لە دونیادا لە سزای خوای گەورە ئەترساین .