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٣
Они будут беседовать о жизни в земном мире и разных делах. Вспоминая о том, через что им пришлось пройти для того, чтобы оказаться среди этой благодати, они будут говорить:

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