undefined undefined undefined undefined undefined undefined

٣

گفتوگۆى بەهەشتییەكان [ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٢٥) ] وە هەندێك لە بەهەشتییەكان ڕوو ئەكەنە هەندێكیان وە پرسیار لە یەكتری ئەكەن دەربارەى كردەوەكانى دونیایان .