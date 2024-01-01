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گفتوگۆى بەهەشتییەكان [ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٢٥) ] وە هەندێك لە بەهەشتییەكان ڕوو ئەكەنە هەندێكیان وە پرسیار لە یەكتری ئەكەن دەربارەى كردەوەكانى دونیایان .

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