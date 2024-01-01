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٣

[ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (٢٢) ] وە لە بەهەشتدا زیاتریشیان پێ ئەدەین لە نازو نیعمەتەكان بە جۆرەها میوەو گۆشت كە ئارەزووی بكەن و پێیان خۆش بێت .