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٣

﴿وَأَمۡدَدۡنَـٰهُم﴾ زِدْنَاهُمْ فِي وَقْت بَعْد وَقْت ﴿بِفَـٰكِهَةࣲ وَلَحۡمࣲ مِّمَّا یَشۡتَهُونَ ٢٢﴾ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِطَلَبِهِ