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٣

[ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٩) ] بخۆن و بخۆنەوە نۆشی گیانتان بێ بەهۆی ئەو كردەوە چاكانەی كە لە دونیادا كردووتانە .