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٣

﴿كُلُوا۟ وَٱشۡرَبُوا۟ هَنِیۤـَٔۢا﴾ حَال أَيْ مُهَنَّئِينَ ﴿بِمَا﴾ الباء سببية ﴿كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٩﴾