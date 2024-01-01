أنت تقرأ التفسير لمجموعة الآيات 52:11 إلى 52:12
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٣
فهلاك في هذا اليوم واقع بالمكذبين الذين هم في خوض بالباطل يلعبون به، ويتخذون دينهم هزوًا ولعبًا.