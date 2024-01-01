undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
٣
﴿ٱلَّذِینَ هُمۡ فِی خَوۡضࣲ﴾ بَاطِل ﴿یَلۡعَبُونَ ١٢﴾ أَيْ يَتَشَاغَلُونَ بِكُفْرِهِمْ