يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ٧ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ٧

﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ﴾ أَيْ دِينه وَرَسُوله ﴿یَنصُرۡكُمۡ﴾ عَلَى عَدُوّكُمْ ﴿وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ ٧﴾ يُثَبِّتكُمْ في المعترك