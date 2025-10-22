ويدخلهم الجنة عرفها لهم ٦ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ٦ undefined undefined undefined undefined undefined

٣

[ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ (٦) ] وه‌ ئه‌یانخاته‌ به‌هه‌شته‌وه‌ كه‌ به‌هه‌شتی پێ ناساندوون، ئه‌وانه‌ی كه‌ ئه‌چنه‌ به‌هه‌شته‌وه‌ چۆن ماڵه‌كانی خۆیان له‌ دونیا شاره‌زان له‌وه‌ زیاتر شاره‌زای ماڵه‌كانی خۆیانن له‌ به‌هه‌شتدا.