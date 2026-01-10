سيهديهم ويصلح بالهم ٥ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ٥ undefined undefined undefined undefined

[ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ (٥) ] خوای گه‌وره‌ هیدایه‌تیان ئه‌دات، واته‌: ڕێگه‌ی به‌هه‌شتیان نیشان ئه‌دات وه‌ كاروباریان چاك ئه‌كات و ئیصڵاحی حاڵیان ئه‌كات.