سيهديهم ويصلح بالهم ٥ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ٥ undefined undefined undefined undefined

﴿سَیَهۡدِیهِمۡ﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة إلَى مَا يَنْفَعهُمْ ﴿وَیُصۡلِحُ بَالَهُمۡ ٥﴾ حَالهمْ فِيهِمَا وَمَا فِي الدُّنْيَا لِمَنْ لَمْ يُقْتَل وَأُدْرِجُوا فِي قُتِلُوا تَغْلِيبًا