سيهديهم ويصلح بالهم ٥ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ٥

بل ( سَيَهْدِيهِمْ ) أى : بل سيوصلهم إلى طريق السعادة والفلاح .( وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ) أى : ويصلح أحوالهم وشئونهم وقلوبهم .