اولايك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم ٢٣ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰٓ أَبْصَـٰرَهُمْ ٢٣

﴿أُو۟لَـٰۤىِٕكَ﴾ أَيْ الْمُفْسِدُونَ ﴿ٱلَّذِینَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمۡ﴾ عَنْ اسْتِمَاع الْحَقّ ﴿وَأَعۡمَىٰۤ أَبۡصَـٰرَهُمۡ ٢٣﴾ عَنْ طَرِيق الهدى