ذالك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم ١١ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَأَنَّ ٱلْكَـٰفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ١١ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

٣

{خواى گه‌وره‌ دۆست و پشتیوان و سه‌رخه‌رى باوه‌ڕدارانه‌} [ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ (١١) ] له‌به‌ر ئه‌وه‌ی خوای گه‌وره‌ دۆست و پشتیوان و سه‌رخه‌ری باوه‌ڕدارانه‌، وه‌ كافرانیش هیچ دۆست و سه‌رخه‌رو پشتیوانێكیان نیه‌، له‌ جه‌نگی ئوحود (ئه‌بو سوفیان) وتی: ئێمه‌ (عوززا) مان هه‌یه‌و ئێوه‌ (عوززا)تان نیه‌، پێغه‌مبه‌ری خوا - صلی الله علیه وسلم - فه‌رمووی: ئایا وه‌ڵامی ناده‌نه‌وه‌؟ وتیان: بڵێین چی؟ فه‌رمووی: بڵێن: (خوای گه‌وره‌ دۆست و سه‌رخه‌رو پشتیوانی ئێمه‌یه‌و ئێوه‌ دۆست و سه‌رخه‌رو پشتیوانتان نیه‌).