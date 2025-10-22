ذالك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم ١١

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَأَنَّ ٱلْكَـٰفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ١١