محمد
١
١:٤٧
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم ١
ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ ١
ٱلَّذِينَ
كَفَرُواْ
وَصَدُّواْ
عَن
سَبِيلِ
ٱللَّهِ
أَضَلَّ
أَعۡمَٰلَهُمۡ
١
Rebar Kurdish Tafsir
سوورهتی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- ، وه سوورهتی كوشتار كردنیشی پێ دهوترێت سوورهتێكی مهدهنی یه له وتهی ههموو زانایان تهنها (ابن عباس و قهتادهو سهعیدی كوری جوبهیرو زهحاك) نهبێت كه دهڵێن: مهككی یه تهنها ئایهتی (١٣) نهبێت كه له رێگای كۆچ كردن دابهزی، (٣٨) ئایهته بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [
الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (١)
] ئهوانهی كه كافر بوونه وه ڕێگریان كردووه له دینهكهی خوای گهوره ئهوانه ئهگهر كردهوهی چاكیشیان ههبوو بێت خوای گهوره كردهوهكانیان بهتاڵ و پووچهڵ ئهكاتهوه.
