٣

{به‌سه‌رهاتى موسا پێغه‌مبه‌ر - صلی الله علیه وسلم - و فیرعه‌ون} [ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (٢٣) ] وه‌ به‌ دڵنیایی ئێمه‌ به‌ كۆمه‌لێك موعجیزه‌و به‌ڵگه‌ی ڕوون و ئاشكراوه‌ موسامان - صلی الله علیه وسلم - نارد.