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٣

﴿تَنزِیلُ ٱلۡكِتَـٰبِ﴾ القرآن مبتدأ ﴿مِنَ ٱللَّهِ﴾ خبره ﴿ٱلۡعَزِیزِ﴾ فِي مُلْكه ﴿ٱلۡعَلِیمِ ٢﴾ بِخَلْقِهِ