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٣
﴿یَعۡلَمُ﴾ أَيْ اللَّه ﴿خَاۤىِٕنَةَ ٱلۡأَعۡیُنِ﴾ بِمُسَارَقَتِهَا النَّظَر إلَى مُحَرَّم ﴿وَمَا تُخۡفِی ٱلصُّدُورُ ١٩﴾ الْقُلُوب

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