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٣

﴿فَٱدۡعُوا۟ ٱللَّهَ﴾ اُعْبُدُوهُ ﴿مُخۡلِصِینَ لَهُ ٱلدِّینَ﴾ مِنْ الشِّرْك ﴿وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡكَـٰفِرُونَ ١٤﴾ إخْلَاصكُمْ مِنْهُ