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٣

﴿قِیلَ ٱدۡخُلُوۤا۟ أَبۡوَ ٰ⁠بَ جَهَنَّمَ خَـٰلِدِینَ فِیهَاۖ﴾ مُقَدِّرِينَ الْخُلُود ﴿فَبِئۡسَ مَثۡوَى﴾ مَأْوَى ﴿ٱلۡمُتَكَبِّرِینَ ٧٢﴾ جَهَنَّم