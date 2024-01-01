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٣

﴿مَا سَمِعۡنَا بِهَـٰذَا فِی ٱلۡمِلَّةِ ٱلۡـَٔاخِرَةِ﴾ أَيْ مِلَّة عِيسَى ﴿إِنۡ﴾ مَا ﴿هَـٰذَاۤ إِلَّا ٱخۡتِلَـٰقٌ ٧﴾ كذب