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٣
﴿مَا سَمِعۡنَا بِهَـٰذَا فِی ٱلۡمِلَّةِ ٱلۡـَٔاخِرَةِ﴾ أَيْ مِلَّة عِيسَى ﴿إِنۡ﴾ مَا ﴿هَـٰذَاۤ إِلَّا ٱخۡتِلَـٰقٌ ٧﴾ كذب

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