undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

٣

﴿بَلِ ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟﴾ مِنْ أَهْل مَكَّة ﴿فِی عِزَّةࣲ﴾ حَمِيَّة وَتَكَبُّر عَنْ الْإِيمَان ﴿وَشِقَاقࣲ ٢﴾ خِلَاف وَعَدَاوَة لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ