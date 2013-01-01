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٣
﴿بَلِ ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟﴾ مِنْ أَهْل مَكَّة ﴿فِی عِزَّةࣲ﴾ حَمِيَّة وَتَكَبُّر عَنْ الْإِيمَان ﴿وَشِقَاقࣲ ٢﴾ خِلَاف وَعَدَاوَة لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

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