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٣
﴿وَثَمُودُ وَقَوۡمُ لُوطࣲ وَأَصۡحَـٰبُ لۡـَٔیۡكَةِۚ﴾ أَيْ الْغَيْضَة وهم قوم شعيب عليه السلام ﴿أُو۟لَـٰۤىِٕكَ ٱلۡأَحۡزَابُ ١٣﴾

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