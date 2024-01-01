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٣
[ جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ (١١) ] له‌وێ ئه‌م سه‌ربازو گروپ و كۆمه‌ڵه‌ كافرانه‌ هه‌ر هه‌موویان تێكئه‌شكێن، وه‌كو له‌ غه‌زای به‌در تێكشكان.

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