undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

٣

[ جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ (١١) ] له‌وێ ئه‌م سه‌ربازو گروپ و كۆمه‌ڵه‌ كافرانه‌ هه‌ر هه‌موویان تێكئه‌شكێن، وه‌كو له‌ غه‌زای به‌در تێكشكان.