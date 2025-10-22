دحورا ولهم عذاب واصب ٩ دُحُورًۭا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌۭ وَاصِبٌ ٩ undefined undefined undefined undefined undefined

٣

{ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ } أي: دائم، معد لهم، لتمردهم عن طاعة ربهم.