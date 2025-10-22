لا يسمعون الى الملا الاعلى ويقذفون من كل جانب ٨ لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍۢ ٨ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

٣

﴿لَّا یَسۡمَعُونَ﴾ أَيْ الشَّيَاطِين مُسْتَأْنَف وَسَمَاعهمْ هُوَ فِي الْمَعْنَى الْمَحْفُوظ عَنْهُ ﴿إِلَى ٱلۡمَلَإِ ٱلۡأَعۡلَىٰ﴾ الْمَلَائِكَة فِي السَّمَاء وَعُدِّيَ السَّمَاع بِإِلَى لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى الْإِصْغَاء وَفِي قِرَاءَة بِتَشْدِيدِ الْمِيم وَالسِّين أَصْله يَتَسَمَّعُونَ أُدْغِمَتْ التَّاء فِي السِّين ﴿وَیُقۡذَفُونَ﴾ أَيْ الشَّيَاطِين بِالشُّهُبِ ﴿مِن كُلِّ جَانِبࣲ ٨﴾ مِنْ آفاق السماء