انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ٦ إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوَاكِبِ ٦ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

٣

[ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ (٦) ] ئێمه‌ ئاسمانی دونیامان ڕازاندۆته‌وه‌ به‌و ئه‌ستێره‌ جوانانه‌.