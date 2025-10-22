رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق ٥

رَّبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَـٰرِقِ ٥