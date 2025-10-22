ان الاهكم لواحد ٤ إِنَّ إِلَـٰهَكُمْ لَوَٰحِدٌۭ ٤ undefined undefined undefined undefined

٣

[ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ (٤) ] ئه‌مه‌ وه‌ڵامی سوێند خواردنه‌كه‌یه‌: به‌دڵنیایى په‌روه‌ردگارو په‌رستراو و خوای ئێوه‌ ته‌نها په‌رستراوێكه‌ كه‌ زاتی پیرۆزی (الله)یه‌و په‌رستراوی حه‌قه‌و تاك و ته‌نهاو بێ شه‌ریكه‌.