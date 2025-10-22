ان الاهكم لواحد ٤ إِنَّ إِلَـٰهَكُمْ لَوَٰحِدٌۭ ٤ undefined undefined undefined undefined

٣

فلما كانوا متألهين لربهم، ومتعبدين في خدمته، ولا يعصونه طرفة عين، أقسم بهم على ألوهيته فقال: { إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ } ليس له شريك في الإلهية، فأخلصوا له الحب والخوف والرجاء، وسائر أنواع العبادة.