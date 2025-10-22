ان الاهكم لواحد ٤ إِنَّ إِلَـٰهَكُمْ لَوَٰحِدٌۭ ٤ undefined undefined undefined undefined

إن إلهكم لواحد جواب القسم . قال مقاتل : وذلك أن الكفار بمكة قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا ، وكيف يسع هذا الخلق فرد إله ؟ ! فأقسم الله بهؤلاء تشريفا . ونزلت الآية . قال ابن الأنباري : وهو وقف حسن .