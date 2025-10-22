فالتاليات ذكرا ٣ فَٱلتَّـٰلِيَـٰتِ ذِكْرًا ٣ undefined undefined undefined

٣

﴿فَٱلتَّـٰلِیَـٰتِ﴾ أَيْ قُرَّاء الْقُرْآن يَتْلُونَهُ ﴿ذِكۡرًا ٣﴾ مَصْدَر مِنْ مَعْنَى التَّالِيَات