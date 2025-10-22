من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم ٢٣ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْجَحِيمِ ٢٣ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

﴿مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ أَيْ غَيْره مِنْ الْأَوْثَان ﴿فَٱهۡدُوهُمۡ﴾ دُلُّوهُمْ وَسُوقُوهُمْ ﴿إِلَىٰ صِرَ ٰ⁠طِ ٱلۡجَحِیمِ ٢٣﴾ طَرِيق النار