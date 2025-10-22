هاذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ٢١ هَـٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ٢١ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

[ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (٢١) ] باوه‌ڕداران و فریشته‌كانیش وه‌كو سه‌رزه‌نشت كردن پێیان ئه‌ڵێن: ئه‌مه‌ ڕۆژی بڕیاردان و یه‌كلا كردنه‌وه‌یه‌ كه‌ ئێوه‌ له‌ دونیادا به‌ درۆتان ئه‌زانی