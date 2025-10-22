هاذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ٢١
٣
فيقال لهم: هذا يوم القضاء بين الخلق بالعدل الذي كنتم تكذبون به في الدنيا وتنكرونه.