فالزاجرات زجرا ٢ فَٱلزَّٰجِرَٰتِ زَجْرًۭا ٢ undefined undefined undefined

٣

[ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا (٢) ] وه‌ سوێند بێت به‌و فریشتانه‌ى كه‌ هه‌وره‌كان به‌ڕێوه‌ ئه‌به‌ن، یان به‌رهه‌ڵستى ئه‌و خراپه‌كاریانه‌ ده‌كه‌ن كه‌ خواى گه‌وره‌ له‌ قورئاندا قه‌ده‌غه‌ى كردوون.