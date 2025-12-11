فالزاجرات زجرا ٢ فَٱلزَّٰجِرَٰتِ زَجْرًۭا ٢ undefined undefined undefined

٣

﴿فَٱلزَّ ٰ⁠جِرَ ٰ⁠تِ زَجۡرࣰا ٢﴾ الْمَلَائِكَة تَزْجُر السَّحَاب أَيْ تَسُوقهُ